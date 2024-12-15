За более чем двухлетний период ведения СВО на украинской территории ликвидировать удалось порядка шести с половиной тысяч участников зарубежных наёмнических формирований, которые присоединились к ВС киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии