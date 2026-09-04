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Первая партия вакцин от гриппа поступила в ЯНАО

Первая партия вакцин от гриппа поступила в ЯНАО

На склад Ямальского СПИД-Центра доставили первую партию вакцин от гриппа — более 130 тысяч доз. Препараты для защиты детей и взрослых скоро распределят по больницам региона, сообщила пресс-служба губернатора.

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