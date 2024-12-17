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Закон, порядок, государство

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Сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии организовали «светящийся» флешмоб в городе Ардоне

Сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии организовали «светящийся» флешмоб в городе Ардоне

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с учащимися школы №4 города Ардона организовали «светящийся» флешмоб, которым призвали своих сверстников и взрослых жителей города к использованию световозвращающих приспособлений для пешеходов.

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