Сомнолог Царёва объяснила, во сколько нужно ложиться при подъёме в 7 утра

Универсального времени отхода ко сну, которое поможет каждому человеку выспаться к 7 утра, не существует, рассказала «Царьграду» кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог, руководитель сомнологической службы УНИСОН Елена Царёва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Расправа над Зеле...
- ГБ Генералы идут на ...
- ГБ Трамп признал, чт...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым