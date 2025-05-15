Укроп поднимется щеткой на загляденье. Аграрный метод посева, как использовали в колхозах

Укроп часто не радует урожаем — всходит редкими пучками, стебель вытянутый, листья блеклые. Основные причины, как правило, это неподходящая почва, недостаток питания, эфирные масла в семенах и нарушение режима полива.
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