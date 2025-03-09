☀️По данным ЦГМС в Волгоградской области 9 марта: Малооблачно. Без существенных осадков. Ветер юго-западный: днем 7-12 м/с.
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☀️По данным ЦГМС в Волгоградской области 9 марта: Малооблачно. Без существенных осадков. Ветер юго-западный: днем 7-12 м/с.