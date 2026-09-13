Британия рискует развалиться: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия требуют независимости

Политическое поле Соединенного Королевства готовится к тектоническому сдвигу. В ближайший понедельник в Кардиффе первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подпишут совместную декларацию, требующую от Лондона права на проведение референдумов о независимости.
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