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Мировое обозрение

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Британия рискует развалиться: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия требуют независимости

Британия рискует развалиться: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия требуют независимости

Политическое поле Соединенного Королевства готовится к тектоническому сдвигу. В ближайший понедельник в Кардиффе первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подпишут совместную декларацию, требующую от Лондона права на проведение референдумов о независимости.

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