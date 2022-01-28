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Прогноз на матч Медведев — Надаль на Australian Open 2022

После того как к турниру не допустили Новака Джоковича, многие теннисные болельщики находились в предвкушении финала с участием Рафаэля Надаля и Даниила Медведева.

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