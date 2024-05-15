Данные об ослаблении доллара и сокращении запасов нефти в США привели к росту цен Татьяна АрестоваЦены на нефть 15 мая выросли на фоне ожиданий увеличения спроса вследствие ослабления доллара и сообщений о снижении запасов топливного сырья и бензина в США.