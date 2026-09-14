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Мировое обозрение

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Трамповская карта «больших» США и признаки распада Великобритании

Трамповская карта «больших» США и признаки распада Великобритании

Дональд Трамп вновь оказался в центре скандала, но на этот раз поводом стала не очередная законодательная инициатива или резонансное заявление на митинге, а географическая карта.

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