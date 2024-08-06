CENTCOM: военные США за сутки уничтожили пять дронов хуситов

За сутки военные США сбили пять дронов хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом на своей странице в социальной сети X сообщило Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии