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CENTCOM: военные США за сутки уничтожили пять дронов хуситов

CENTCOM: военные США за сутки уничтожили пять дронов хуситов

За сутки военные США сбили пять дронов хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом на своей странице в социальной сети X сообщило Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM).

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