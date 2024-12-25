Legalbet: представители игрока "Спартака" Угальде пустили слух об интересе "ПСЖ"

Представители нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде, а также посредники, которые занимались организацией трансфера футболиста в стан красно-белых, запускают в агентской среде слух об интересе к игроку со стороны французского "Пари Сен-Жермен".
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