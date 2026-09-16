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Новости Тамбова

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На улице Октябрьской в Тамбове автомобиль рухнул с путепровода

На улице Октябрьской в Тамбове автомобиль рухнул с путепровода

Сегодня в 7:30 утра на улице Октябрьской произошло ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-2110» испугался манёвра «Форда», который, по-видимому, намеревался перестроиться в соседний ряд.

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