Гастроэнтеролог Шеслер рассказала, какие анализы надо сдать для поверки ЖКТ

Проблемы с желудком значительно ухудшают качество жизни Проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) значительно ухудшают качество жизни, сказала в интервью «Вечерней Москве» врач-гастроэнтеролог Екатерина Шеслер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии