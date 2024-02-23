Американский космический модуль Odysseus совершил успешную посадку на Луну

Частный космический модуль Odysseus совершил успешную посадку близ южного полюса Луны. Об этом 22 февраля сообщает в соцсети X Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) со ссылкой на компанию-разработчика Intuitive Machines.
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