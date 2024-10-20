Тебе здесь не рады: Байден совершил свою последнюю рабочую поездку в Европу

Первый, и, очевидно, последний визит Джо Байдена в Германию в качестве президента. Берлин встречает его не только красными дорожками, но и протестными растяжками по пути — «Biden, not welcome», рассказывает корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии