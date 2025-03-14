Соединенные Штаты планируют вскоре возобновить поставки на Украину дальнобойных бомб GLSDB. Не исключено, что они появятся в руках боевиков уже в ближайшие дни, так как часть запасов находится в Европе.
Reuters: США возобновят поставки на Украину дальнобойных бомб GLSDB
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Трамп это хитро выструганный бизнесмен и вся его "политика" это хорошая сделка! Многие СМИ чего то пытаются в нём разглядеть, но нет там более ничего для нас приемлемого. Хочет наладить отношения, закончить войну и тут же посылает Киеву вооружение-дальнобойные бомбы. Это шут гороховый, который ещё не спотыкается!
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19 час.
Елена Верия
Ну, хитер бобер!... Шулеры америкосовые!
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15 час.
Елена Верия
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15 час.
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