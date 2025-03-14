Reuters: США возобновят поставки на Украину дальнобойных бомб GLSDB

Геннадий Бережнов

Трамп это хитро выструганный бизнесмен и вся его "политика" это хорошая сделка! Многие СМИ чего то пытаются в нём разглядеть, но нет там более ничего для нас приемлемого. Хочет наладить отношения, закончить войну и тут же посылает Киеву вооружение-дальнобойные бомбы. Это шут гороховый, который ещё не спотыкается!