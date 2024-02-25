Северяне могут получить квартиры и машины за свои краеведческие знания

А вы сильны в истории родного края? Дело в том, что теперь каждый житель Архангельской области может не только проверить свою эрудицию, но и благодаря собственным знаниям стать обладателем ценных призовВ Поморье стартовала краеведческая викторина «Архангельская область, выбираю тебя!», принять участие в которой может любой житель региона, достигший 18 лет.