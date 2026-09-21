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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петкович о прогрессе Рыбакиной: «Очевидно, Вуков делает что-то правильно!»

Андреа Петкович прокомментировала работу Стефано Вукова с Еленой Рыбакиной . – После отстранения и последующего возвращения Вуков, похоже, стал вести себя спокойнее и не привлекать к себе лишнего внимания.

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