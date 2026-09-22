Вето на удары по НПЗ станет одной из главных тем на встрече Трампа и Зеленского

Вашингтон выходит на встречу с Владимиром Зеленским с конкретной дипломатической заготовкой: госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News прямо заявил, что Дональд Трамп намерен предложить Киеву взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре.
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