Вето на удары по НПЗ станет одной из главных тем на встрече Трампа и Зеленского

Вашингтон выходит на встречу с Владимиром Зеленским с конкретной дипломатической заготовкой: госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News прямо заявил, что Дональд Трамп намерен предложить Киеву взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре.