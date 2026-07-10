Новый корпус ТК «Каширский Двор» открыл первый этаж для посетителей Татьяна СоломонТорговый комплекс «Каширский Двор» — один из крупнейших в Москве центров товаров для ремонта и мебели — ввёл в строй новый корпус.
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