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Новый корпус ТК «Каширский Двор» открыл первый этаж для посетителей

Новый корпус ТК «Каширский Двор» открыл первый этаж для посетителей

Новый корпус ТК «Каширский Двор» открыл первый этаж для посетителей Татьяна СоломонТорговый комплекс «Каширский Двор» — один из крупнейших в Москве центров товаров для ремонта и мебели — ввёл в строй новый корпус.

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