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Джикия об отсутствии игровой практики: «Я с такими разговорами к тренеру не подхожу. Нужно тренироваться и работать»

Джикия об отсутствии игровой практики: «Я с такими разговорами к тренеру не подхожу. Нужно тренироваться и работать»

Последние 5 матчей за красно-белых защитник провел в запасе. — Давно не видели вас на поле. Была травма, но все же.

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