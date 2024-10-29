Китай запланировал модернизировать свою космическую станцию Tiangong

Китайская космическая станция «Тяньгун», завершённая в ноябре 2022 года, продолжает расширяться. 17 октября на Международном астронавтическом конгрессе в Милане председатель комитета по науке и технологиям Китайской академии космических технологий (CAST) Ли Мин объявил о планах по модернизации станции.