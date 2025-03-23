Медведев назвал цирком реакцию Зеленского на звонок Макрона

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал цирком то, как глава киевского режима Владимир Зеленский во время брифинга попросил якобы звонившего ему президента Франции Эммануэля Макрона подождать, пока украинский политик ему перезвонит.
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