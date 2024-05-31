Электрический Jeep Wagoneer S оказался лучше Tesla Model Y, и вот почему

Новейший внедорожник Jeep, пиковая отдача силовой установки которого составляет 608 лошадиных сил, не только на 0,1 секунды быстрее Tesla Model Y Performance разгоняется до 60 миль в час (97 километров в час), но и по паспорту дальнобойнее — на одном заряде батареи он проезжает 483 километра против 449 километров у Теслы.
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