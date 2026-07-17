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Двое победителей праймериз «Единой России» по Сургуту отказались от выдвижения в гордуму

Двое победителей праймериз «Единой России» по Сургуту отказались от выдвижения в гордуму

Итоговый список кандидатов для выдвижения от «Единой России» на выборах в думу Сургута, утвержденный на партийной конференции, преподнес сюрприз.

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