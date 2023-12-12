Крупнейшую игровую выставку окончательно отменили

Крупнейшую игровую выставку Electronic Entertainment Expo (E3) отменили навсегда. «Мы знаем, что трудно прощаться с любимым событием, но это правильно, учитывая новые возможности, которые индустрия имеет для привлечения поклонников и партнеров», — отметил руководитель ESA, которая выступала организатором мероприятия.