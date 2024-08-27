Поездка в Киев Н. Моди. Не просто очередной неудачный визит, но серьезный сигнал для экспертизы в России

Юрий Ильинов

Российский Ту-22М3 поразил газовые вышки в Черном море, использовавшиеся спецназом противника для атак на Крым Восточнее острова Змеиный и в 70 км от побережья Крыма произошло воспламенение украинских газодобывающих платформ, известных как «вышки Бойко». Об инциденте свидетельствуют, в частности, спутниковые снимки этого района. Украинские массмедиа указывают, что эти цели могли быть атакованы в ходе нанесения ударов ВС РФ по украинским объектам на острове Змеиный в ночь на 24 августа. Как сообщают профильные ресурсы, удар был нанесен ракетами Х-22/32, запущенными с бомбардировщика Ту-22М3. После попытки захвата Киевом этих вышек в сентябре 2023 года ГУР Минобороны Украины заявило о том, что объекты находятся под контролем Незалежной. В то же время, по мнению ряда западных экспертов, как таковой операции не было – украинцы лишь определенным образом обозначили свое присутствие в этом регионе. В частности, использовали их как промежуточные точки в операциях по высадке десанта на Кинбурскую косу и на северо-западное побережье Крыма. В то же время необходимо отметить, что еще после ударов ракет ВСУ в 2022 году на острове не было российского персонала и военных. Таким образом, «вышки Бойко» фактически не принадлежат ни Киеву, ни Москве. Между тем в 2011 году на государственные средства одну буровую платформу приобрел тогдашний глава энергетического ведомства Украины Юрий Бойко. Сделка осуществлялась при посредничестве британской компании Highway Investments Processing. Цена соглашения составила 400 млн долларов. Позже Киев приобрел и другие вышки, но из-за коррупционной составляющей этих сделок объекты стали называть «вышками Бойко».