По программе реновации 12 жилых комплексов готовятся под заселение в марте

В марте 2024 года еще 12 новостроек будут переданы под заселение по программе реновации в Москве. Новостройки располагаются в 12 районах шести административных округов столицы: Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного, Южного и Западного.
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