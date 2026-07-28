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Царьград

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Орлова и Шепелев достигли договоренностей после 11 лет конфликта

Орлова и Шепелев достигли договоренностей после 11 лет конфликта

Ольга Орлова пошла на компромисс с Дмитрием Шепелевым спустя более десяти лет конфликта. В июне 2026 года удалось достичь договоренностей, открывающих возможность для общения Орловой с Платоном, сыном Шепелева и покойной Жанны Фриске.

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