Орлова и Шепелев достигли договоренностей после 11 лет конфликта

Ольга Орлова пошла на компромисс с Дмитрием Шепелевым спустя более десяти лет конфликта. В июне 2026 года удалось достичь договоренностей, открывающих возможность для общения Орловой с Платоном, сыном Шепелева и покойной Жанны Фриске.