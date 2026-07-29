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Неймар подтвердил уход из сборной Бразилии: «Мое время подошло к концу. Я был счастлив, отдал все, что мог, выкладывался ради желтой футболки, но больше не хочу этого делать»

Форвард « Сантоса » Неймар подтвердил завершение карьеры в сборной Бразилии . Напомним, что Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026 от Норвегии (1:2) в 1/8 финала.

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