Что мешает обеспечить полную продовольственную безопасность России, обсудят в «Патриоте»

Жесточайший кадровый дефицит трудовых ресурсов в аграрном секторе России пока не нашел своего решения, а число трудовая миграция из стран Центральной Азии и Востока Украины не покрывает потребности крупных агрохолдингов и фермерских хозяйств.
Жесточайший кадровый дефицит трудовых ресурсов в аграрном секторе России пока не нашел своего решения, а число трудовая миграция из стран Центральной Азии и Востока Украины не покрывает потребности крупных агрохолдингов и фермерских хозяйств.
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