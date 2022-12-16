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Что мешает обеспечить полную продовольственную безопасность России, обсудят в «Патриоте»

Что мешает обеспечить полную продовольственную безопасность России, обсудят в «Патриоте»

Жесточайший кадровый дефицит трудовых ресурсов в аграрном секторе России пока не нашел своего решения, а число трудовая миграция из стран Центральной Азии и Востока Украины не покрывает потребности крупных агрохолдингов и фермерских хозяйств.

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