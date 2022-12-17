«Пытаюсь встать, слышу хруст и падаю – разрыв мениска. Мне говорили брать костыли, а я дурачок – ходил без них». Яблоков о восстановлении после травмы

Российский фигурист Илья Яблоков рассказал о восстановлении после травмы колена. В августе Яблоков получил разрыв мениска на тренировке.

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