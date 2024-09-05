В Барнауле застройщиков попросили безвозмездно помогать в развитии инфраструктуры

Для этого администрация города подготовит соответствующую нормативную базу Власти Барнаула обсудили с застройщиками вопросы развития социальной инфраструктуры города и варианты взаимодействия, в том числе и взаимовыгодные, сообщает мэрия.
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