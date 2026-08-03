Демократическая Республика Конго: По меньшей мере два солдата и шесть гражданских лиц были убиты и еще 10 получили ранения в результате нападения предполагаемых ополченцев май-маи на расквартированный пункт Вооруженных сил Демократической Республики Конго (ВСДРК) в Кьюбо-Мамбе, территория Митваба, провинция Верхняя Катанга, в утренние часы по местному времени 2 августа.