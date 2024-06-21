Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 230 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    Это у тебя то мандавошка рассудок? Там жидовский кал«СССР еще жив»: в...
  • Иван Иванов
    На чужой каравай рот не разевай.«Российский контр...
  • Юрий Гудков
    Ха,ха. Прорубил так прорубил...«Путин как Пётр I...

Военные эксперты раскрыли секрет безнаказанности американских авианосцев

Военные эксперты раскрыли секрет безнаказанности американских авианосцев

«Авианосцы: может ли противоракетная оборона спасти их в войне с Китаем?», – таким вопросом задается американское издание о внешней политике The National Interest, моделируя военный аспект гипотетического столкновения с Поднебесной на море.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Думаю что найти кораблик не такая уж большая проблема учитывая количество низкоорбитальных спутников у Китая. А уничтожить их &quot;заранее&quot; это уже является началом боевых действий. Ну рассчитать территорию нахождения авианосца не составит труда с учетом последних данных спутников, скорости авианосной группы (а это не боевые корабли а корабли снабжения которые так же требуется охранять в том числе и самому авианосцу). Ну а далее думаю что пятерка-шестерка &quot;гиперзвуков&quot; решит проблему утилизации супергордости пендостана.
Ответить
17 час.
Сергей Федотов
А что там в прошлой статье про спутники писали, которые не только автомобильные номера прочесть могут, но и газетные заголовки? ... авианосец автору статьи трудно обнаружить, ххех 😜 А что там случилось 12 апреля 2014-го года в Чёрном море? Одного пролёта СУ-24 над эсминцев матрасников хватило, чтоб он потух. Прошло 10 лет. За это время и сами &quot;Хибины&quot; совершенствовались и новое обрудование РЭП и РЭБ появилось. Статья заказная, что ли, или просто автор невежественный ЕГЭшник?
Ответить
15 час.
Narvalroz Евгений
Что это за безграмотный высер?
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх