Военные эксперты раскрыли секрет безнаказанности американских авианосцев

Думаю что найти кораблик не такая уж большая проблема учитывая количество низкоорбитальных спутников у Китая. А уничтожить их "заранее" это уже является началом боевых действий. Ну рассчитать территорию нахождения авианосца не составит труда с учетом последних данных спутников, скорости авианосной группы (а это не боевые корабли а корабли снабжения которые так же требуется охранять в том числе и самому авианосцу). Ну а далее думаю что пятерка-шестерка "гиперзвуков" решит проблему утилизации супергордости пендостана.

Сергей Федотов

А что там в прошлой статье про спутники писали, которые не только автомобильные номера прочесть могут, но и газетные заголовки? ... авианосец автору статьи трудно обнаружить, ххех 😜 А что там случилось 12 апреля 2014-го года в Чёрном море? Одного пролёта СУ-24 над эсминцев матрасников хватило, чтоб он потух. Прошло 10 лет. За это время и сами "Хибины" совершенствовались и новое обрудование РЭП и РЭБ появилось. Статья заказная, что ли, или просто автор невежественный ЕГЭшник?