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«Крылья» об отступных Пиняева: «В 10 раз превышает сумму, которую мы выплатили за его трансфер»

«Крылья Советов» подтвердили интерес «Локомотива» к Сергею Пиняеву и Максиму Глушенкову. «Действительно, футбольный клуб «Крылья Советов» получал запрос от «Локомотива» относительно возможности трансфера игроков нашей команды Пиняева и Глушенкова.

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