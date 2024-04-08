Атака украинских беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую атомную электростанцию является преступлением века, международное сообщество должно изолировать президента Владимира Зеленского от власти.
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