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Депутат Шеремет назвал атаку дронов на Запорожскую АЭС преступлением века

Депутат Шеремет назвал атаку дронов на Запорожскую АЭС преступлением века

Атака украинских беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую атомную электростанцию является преступлением века, международное сообщество должно изолировать президента Владимира Зеленского от власти.

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