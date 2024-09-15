Сводил в школу: как Сауль Альварес в очередной раз защитил пояса

В воскресенье, 15 сентября, в Лас-Вегасе прошел турнир по боксу, главным событием которого стал бой мексиканского чемпиона мира Сауля Канело Альвареса с американцем пуэрториканского происхождения Эдгаром Берлангой.
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