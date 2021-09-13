Любопытно, однако

72 604 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Муравьев
    Да, поглядел я новый приказ - опять дурь погнали. У меня был вопрос к минздраву: зачем для работы в электроустановках...Какой смысл в пер...
  • Vasily Golov
    При этом зарплата сотрудников центрального аппарата ПФР в среднем выросла на 18%, до почти 92 тысячи. В регионах зарп...Россия самое соци...
  • Vasily Golov
    Государственные пенсии по настоящему Закону назначаются: а) по старости; б) по инвалидности; в) по случаю потери корм...Россия самое соци...

Россия самое социальное государство – таких мер поддержки нет ни в одной стране

Россия самое социальное государство – таких мер поддержки нет ни в одной стране

АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Тут на днях Силуанов заявил, что Россия самое социальное государство на планете Земля! Таких беспрецедентных социальных мер поддержки населения нет ни в одной стране – сказал проникновенно этот дяденька.

Вернуться к статье
9518
Обсудить
Евгений Натесов
Аффтыр, пипец простой... Модернезировать предприятия? Так модернизировали бв если бы это было рентабельно. Сам зарплату в конверте получает и недоволен. Лишь бы говно на вентилятор бросить. Задолбали такие уроды.
Mishenkovalm48
Дурак примитивный
Евгений Натесов
Это аффтыр дурак примитивный. А ты почему такая быдлятина?
Владимир Eвтушенко
А ты, петушок, почему такая быдлятина?
Виктор Козодоев
какое руководство, такая и страна
Евгений Натесов
Полностью согласен. Благодоря Путину Россия стала державой.
Владимир Eвтушенко
Ага, 4,4% от мирового ВВП, меньше, чем у Франции, Германии, Англии. Ты бы хоть две странички прочёл про экономику.
Олег Самойлов
Женя! Мне интересно, а ПОЧЕМУ тебя всякая мразь типа вовега ивдушенги, упездка по погонялу хуевый свет, Samarium и прочие падали еще в игнор на загнали?
Евгений Натесов
Та они же трусливые пиндоскиешлюшки...
Василий Шафранов
Потому что с вами уродами нормальным людям общаться западло.
Олег Самойлов
Вот еще одно уёбище из поголовья камуноиздов, которое себя странням образом к людям причисляет! Это вазьга шыфранафф!
Василий Шафранов
Уебище ты каждый день в зеркале видишь.
Олег Самойлов
вазьга швраньефф абидилси! Ой! Выблядок пьяной прошмандовки дргтьс начал, как целка на хую! вазьга! Ты не дергайся, мне на тебя насрать жидко и много не есть проблема!
Василий Шафранов
Так и я на тебя давно положил. Большой и толстый. Придавил видно, раз так визжишь. :-)
Nata
Ново сделанные капиталисты в сх личный кошель, своей массе не связывают свое будущее с Россией. Их детки живут за бугром, имеют их гражданство. Россия для них кошелек. Модернизация предприятий - это вложение средств и не малых, и не в их личный кошелек, поэтому им проще денежку положить в заграничный банк, чем заниматься модернизацией. За 20 лет они уже столько туда вложили, что им хватит. а проблемы индейцев шерифа не волнуют.
Сергей
Капиталисты нигде и никогда не пеклись об благополучии граждан.. Их цель это получение максимальной прибыли, любыми средствами .. Это тот стержень на котором они существуют.. Ограбь, отними по-суду, убей.. вот их лозунг.. Вот всю эту прелесть и вбивают в Святую Россию Ельцин и его преемник.., конечно считая себя господами, элитой и неподсудными..
Евгений Натесов
Ну ты тупой. Не будет благополучных граждан капиталисты нищими станут.
Серж Прологов
Дегенератина ёбаная! В начале прошлого столетия Генри Форд очень значительно поднял зарплату своим рабочим. Когда на "междусобойчике" ему за это вздумали пенять другие миллионеры, он ответил: "А если я не повышу зарплаты (своим рабочим) КТО БУДЕТ покупать мои машины?". Живете всё, сука, по канонам двух долбоёбов.
Владимир Eвтушенко
Ну ты тупой. Не будет благополучных капиталистов богатых без нищих граждан.
Владимир Eвтушенко
Ну ты тупой. Не будет благополучных капиталистов богатых без нищих граждан.
Samarium
Все здесь держится на лжи... Ложь стала образом правления, а во-многом и образом жизни в стране...Увы, но это так и есть....
Олег Самойлов
Камуняги дружно кинулись в атаку! И это верно! Им бы насрать пожиже и повонючее на страну! Камунягам пиндосня со подпиндоссники задачу поставила раскачивать ситуацию и вредить, вредить и вредить стране! Самое интересное, что ни делает правительство, Президент для народа, то у этой камуноиздной мрази ВСЁ ХРЕНОВО! Что было при совке - забота партЕи о народе! Нпример, сапоги кирзовые с укороченными голенищами сделали - партия заботится о народе! А ЧТО еще? Абольше НИ-ЧЕ-ГО! А тут для народа и то, и сё, а камуноиздам - аааааа, бля! Это подкуп! Что, камуняги, надо больше пиздЕть о том, что для народа что-то делается, но по образу и подобию капээсэсии ни хера не делать или все-таки ДЕЛАТЬ, а не пиздЕть?
Poma Pomak
Ты как был кака так и остался гавном.!!
Олег Самойлов
НИКОГДА еще в стране так к народу власть не относилась заботливо, как сейчас! При совке хоть кому-то помощь при наводнениях оказывлась? НЕТ! При совке погорельцам от природных и рукотворных пожаров помощь оказывалась? НЕТ! Пострадавшим от иных стихийных бедствиях помощь оказывалась? НЕТ!!! Только болтали! А сейчас НЕ болтают! Сейчас ДЕЛАЮТ! А уж ЧТО делается КОНКРЕТНО для людей - даже перечислить невозможно! Взять тот же материнский капитал! При совке 50 рублей в месяц - живи мамочка щьщяслева! Сейчас 500 тысяч, плюс зарплата, зачастую в полном объеме, да и с приплатой! Сейчас лкарства, если не сертифицированы в России, сертифицируют ускоренно и закупает страна, чтобы лечить детишек! Вот и пусть камуноизды визжат!
ДАЛЬНИЙ СВЕТ
Короткий ответ на Вашу глупость. НИКОГДА ГОС... НЕ ОБИРАЛО СВОИХ ГРАЖДАН ТАКИМ КОЛИЧЕСТВОМ НАЛОГОВ, СБОРОВ, ШТРАФОВ ЗА ВСЁ ПОДРЯД. Наслаждайтесь как Вас имеют и платите, платите, платите ВТРИДОРОГА ЗА ВСЁ.
paul aleksandr
Автор провокатор !!,… или идиот !!!,.. такой как сегодня богатой самодостаточной Россия и на половину никогда не была !!!,.. президент - гений и патриот !!!, 95 процентов страны это понимают а остальные 5 - это убогие умом или обижены своей рукожопостью !.. а таких в любой стране очень много !!!!
Виктор Неизвестно
Эх ты гнида, 95 процентов ненавидят эту влесть, жополиз
Владимир Eвтушенко
глубоко лижешь, до жёлтой2 суспензии.
Poma Pomak
Ты хочешь сказать что в стране 95% спекулянтов. ?? тогда правильно.
Александр
А ты считал?
сергей дружкин
срочно надо менять власть-идиотов!
Евгений Натесов
Не дождётесь, пиндоскиешлюшки.
Серж Прологов
Да надо. Вот будет 19 сентября - НИ ОДНОГО ГОЛОСА ЗЮГАНДОСРАНИ!
Владимир Eвтушенко
Не дождётесь, пиндоскиешлюшки, чтобы народ буржуям стал очко лизать, как ты с прологовым-подонком.
Poma Pomak
Это не поможет !! Надо менять стиль жизни.
Poma Pomak
пиндоскиешлюшки Это как4 раз ты и твои куки Вы как раз все и взяли с америки !.
Евгений Натесов
А что такое мои куки?
Poma Pomak
суки что вокруг тебя. Нормальных людей с тобой рядом быть просто не может !
Евгений Натесов
Сейчас вокруг меня ты говном плюешься.
Александр Пудовкин
Силуанов как скажет, так сразу ясно, что человек не на месте. Гнать, гнать и гнать такого министра
Евгений Натесов
Не дождётесь, пиндоскиешлюшки.
Олег Самойлов
Да, шурег, надо вместо Силуанова ТЕБЯ поствить! Вот ужо страна б зажЭла!
Александр Доронченко
Да что там силуанов....
Олег Самойлов
Эт верно! Вот если бы тебя начфином сделать, то страна б сейчас жила, аки араПскЕй шейх!
Наталья Андросова
Да,такое сказать,это ж кем надо быть! Даже внешность у Силуанова неприглядная,но,видимо,очень устраивает этот кадр руководство страны
Олег Самойлов
Угу! А ты у нас просто раскрасавЕца!
Борис Выдрин
Автор кратко и просто сказала о нашей жизни с приходом ельциноидов и их подельников. В промышленности работаю 62-й год, но такого уровня развала, причём учинённого умышленно, в России ещё не было. В любых ТРК или лавчонке торгуют товарами зарубежными, вплоть до гвоздя. Каждый патриот своей страны видит это на примере своего города. Мой родной Сталинград после нашествия гитлеровцев первым делом восстанавливался пуском заводов. Ныне в городе нет ни одного действующего завода, не пожалели даже первенца первой пятилетки - СТЗ. Ну а вывод действительно страшен: всё это делается по программе Даллеса и новым планам т.н. Римского клуба и его филиалов не для сохранения человечества. Но обволакивается в хорошие слова и поддакивания местных холуёв.
Лора Лора
Просто не значит правда...Просто это примитивное вранье для "простого народа", который рад любому удобному Вранью..Дай им работу, а у самих образование и навыки на нуле..
Евгений Натесов
В России в среднем ежегодно строится более 250-350 новых производств. Только за последние годы: 2016 - 263 2017 - 260 2018 - 330 2019 - 326 2020 - 253 2021 –только по состоянию на апрель уже открылось 26 новых производств. Помимо этого строятся заводы гиганты, вот пример: Амурский ГПЗ - 790 млрд рублей Амурский ГХК - 700 млрд рублей Запсибнефтхим - 650 млрд рублей Арктик СПГ-2 - 600 млрд рублей Баимский ГОК - 500 млрд рублей Ямал СПГ (4-я очередь) - 300 млрд рублей. Олефиновый комплекс ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим» - 234 млрд рублей. Удоканский ГМК - 200 млрд рублей. Гремячинский ГОК - 180 млрд рублей. Усольский калийный комбинат - 180 млрд рублей. Усть-кутский ГПЗ - 170 млрд рублей. Богучанский алюминиевый завод - 160 млрд рублей. Судоверфь Новатэк в Белокаменке (ЦСКМС, ранее известна как Кольская верфь) - 120 млрд рублей. Тайшетский алюминиевый металлургический завод - 120 млрд. рублей Судостроительный комплекс «Звезда» (Приморский край, бухта Большой Камень) - 117 млрд рублей. Балтийский СПГ Балтийский ГХК Балтийский ГПЗ (общие инвестиции последних трёх проектов 1.1 трлн рублей).
ДАЛЬНИЙ СВЕТ
Считайте лучше сколько производств закрылось и сколько народа выброшено на улицу. ТАК БУДЕТ ЧЕСТНЕЕ.
Александр Доронченко
Даже если и так!!! А не подскажешь кто хозяева всего этого??? Роснефть-половина кому продана, и с какого БАБАХА, что бурить и качать не можем??? Ресурс перерабатывающее производство-ну хоть здесь перерабатывают, не только деньги увезут.
Александр
А сколько? И сколько из них производили никому не нужый хлам?
Олег Самойлов
Ты, несчастненький, к хозяевам НЕ относишься! И причина проста: ТЫ - ДУРАК!
Vasily Golov
Серия автозаводов в Калуге не в счет?
Олег Самойлов
Да это мелочи! Сколько там рабочих мест на этих заводах-то?
Евгений Натесов
Китай на иностранных инвестициях второй экономикой мира стал.
Валентин Козлов
Очередная всепропальщица в очередной раз пытается настраивать граждан против своего государства. Ей бы застрелиться самой, если всё так беспросветно. Но нет - она предлагает это сделать другим. Но, слава Богу, народ понимает, что жить плохо всё-таки лучше, чем вообще не жить. Да и, честно говоря, сейчас жить не так уж и плохо, как пишет эта женщина (женщина ли?) накануне выборов. Очень похоже на заказную статью...
Игорь Кузнецов
Я тоже считаю - статейка заказная. Если получаешь "в конверте", значит не платит налоги работодатель с ФЗП. Но пенсию - давай "по полной". Откуда? Если у нас солидарная пенсионная система.
Серж Прологов
Очередной совкосдрочевый пиздёжь? Но насчет социалки автор в чем-то прав. У нас государство поддерживает, то, что никто нигде не поддерживает. Я уже рассказывал: Лежу в больнице. В одной со со мной палате "мэн": на спине татуировка распятия, на груди храм о почти или шести главах, голова девушки, роза проткнутая клинком, смерть с косой, палач казнящий девушку, на плечах пауки и такой "весь из себя". Лежит с черепно-мозговой травмой (брат сожительницы отпиздил до полу-смерти). И вот ЭТО получает пенсию и и ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА лечится в стационаре. Ему и МРТ, и КТ, и всё что только можно... ...и зюгандосдрочь еще гавкает: а давайте мы "ЭТОМУ" поднимем пенсию до среднего, по стране, прожиточного минимума. И ведь поднимает неразогнанная партноменклатурщина в Правительстве
Игорь Кузнецов
Иногда путают сострадание со справедливостью. И Вы правы - "вор в законе" может рассчитывать на минимум сострадания от общества, а справедливость это нечто другое.
Серж Прологов
Дык "сострадание" оно тоже вещь не простая. Одно дело сострадать человеку который родился увечным настолько что не может себя обеспечить и обслужить (ну или стал инвалидом при выполнении служебных обязанностей). И совсем другое дело "сострадать" вору, который сизмальства всю жизнь " украл, выпил - в тюрьму!".
Игорь Кузнецов
Человек может "скатиться в канаву". Это по разным причинам происходит. "Пропалывать от сорняков" можно огород, но общество ... здесь намного сложнее.
Серж Прологов
Ну и по каким уважительным причинам человек может "скатиться в канаву"? Ты знаешь, вот есть у Короленко такой рассказ: "Дети подземелья". Страшный рассказ, прямо скажем. Не представляю по какой уважительной причине человек, после смерти жены, мог, с двумя детьми, лишиться дома, имущества, всего что было нажито, разосраться с родственниками и оказаться в кладбищенском склепе (С ДВУМЯ ДЕТЬМИ!)?
Poma Pomak
+Сери между пролетами !!
Евгений Натесов
А ты что такая быдлятина?
Poma Pomak
быдлячья речь это ты чмо одним словом.
Vasily Golov
оставшиеся и простаивающие от СССР предприятия требуют модернизации. Откуда деньги и кому продать новое.модернизированное? Мы хотим повторить 1993г,приватизацию.Но не за ваучеры,а за наличные деньги.Кто готов купить? Теперь о социальном государстве.Во всем мире пенсии откладывают сами будущие пенсионеры.А В России наровят залесть в госбюджет для выплат пенсий.Где есть социальные пенсии?США взносы в пенсионный фонд-госпенсии= 30% от выплачиваемых.Остальные 70% -отложенные деньги на пенсию.Теперь лечение Ковид-19.Показать сумму счета после лечения?Десятки тысяч долларов.Европа протестует против обязательности вакцинации.Там считают,что коронавирус не живет в воздушном пространстве,а заражение происходит от человека больного здорового.Вакцинироваться или вон с работы.Есть пропуск-проходи,нет мимо проходи.Qr- код в России действовал две недели.Кол-во зараженных в районе 18 тыс ежедневно.Кто же заражает?Другие.без симптомов заболевания. Они всюду.В поликлиниках,больницах,транспорте и др местах.Лечат бесплатно.Деньги идут из бюджета,а не от больного.
Лариса Сергеевна
а в бюджет откуда?
Олег Самойлов
А камунизды - КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ!
Vasily Golov
Государство не эффективно в управлении.Подарим бизнесу?Он прибыль гонит за бугор,а ему государство модернизированный завод.Тогда пенсионеры получат,то,что внесли в ПФР.Из бюджета деньги на модернизацию заводов.Школам и больницам из кармана родителей и больных.В бюджете денег не будет.Все на модернизацию заводов и фабрик,оставшихся от СССР.
Лариса Сергеевна
бесплатно никто никого не лечит. И где наши накопительные пенсии??? Каким тазиком накрылись? У нас уже столько раз отбирали накопленное, что веры уже нет. И кстати, помощь олигархам в пандемию за счет каких средств осуществлялась?
Vasily Golov
Сколько Вы лично платите за полис ОМС?Ноль.Платит работодатель за Вас.Куда Вы несли накопительную часть пенсии: В негосударственные пенсионные фонды.Забыли?Какой % от дохода = взнос в ПФР? 28%.Как рассчитывалась трудовая пенсия. Средняя зарплата х на 50% = 1% за каждый год стажа свыше 25 лет.Откуда разница в 22%?Кто оплачивает?
Виктор Марченко
Пенсионеры, в большинстве своем, бывшие граждане СССР и они всю жизнь трудовую РАБОТАЛИ, платили налоги, тогда не было серых зарплат, в том числе и на свою пенсию. РФ приемница СССР, так было заявлено на верху, так где наши пенсии, при чем здесь ныне работающие и не работающие в большинстве?
Олег Самойлов
При СССР НА СВОЮ пению НИ ОДИН человек деньги НЕ откладывл! Все деньги, которые выплачивлись работником в объеме 13%, шли на бюджетников - учителей, врачей, научных работников, силовиков всех видов, сортов и наименований, хотя и С НИХ те же 13% драли со всей полетарской ненавистью! А еще налог был на бездетность - не странно ли? А человеку, если он не имеет детей по причине своего здоровья, надо КАЖДЫЙ ГОД предоставлять справку, что у него НЕТ возможности завести детей! Ну, вот БОЛЕН ОН! КТО потащит такую спрвку? Да практически НИКТО! Женщин стеснялась того, что она не репродуктивна, мужчина - тоже! А 6% вынь да положь! А что такое 6%? А это не так уж и мало! Например, зарплату начисляют, как камунизды утверждают, 200 рублей. ХОРОШО! НО! 13% от 200 - есть всего 26 рубликов! А 6% - еще 12! ЧТО на руки человек получает? 162 рубля! А еще партвзносы/комсомольские и профсоюзные! От 100 рублей - 3%, от 250 - 4, от 300 - ВСЕГО 6 прОцентов! Но НЕ от того, что НА руки получает человек, а ОТ НАЧИСЛЯЕМОГО! 3% от 200 - ерунда! ВСЕГО 6 рубликов! А от 162 рублей отнять 6 рублей - на руках ЧТО остается? Ой! 156! А ведь в СССР практически все граждане были либо комсомольцами, либо партЕйнАмЕ, а уж про профсоюз - почти поголовно!, следовательно, от 156 надо еще отобрать 6 рубликов! ЧТО получает человек ВСЕГО? Ах, ЦЕЛЫХ 150! ВСЕГО ЧЕТВЕРТЬ заработанного в СССР уходило на эти поборы! А ведь некоторые товарищи еще в разных других организациях состояли, типа "общество рыболовов и охотников, всяких пособников пожарников, владельцев малых моторных судов и так далее по бесконечному списку! Правд, все эти структуры взнося собирали всего раз в год, но ЗА КАЖДЫЙ меяц, то и тут сумма некоторая набегала! И потом граждане камунизды будут свистеть про то, что в СССР НИКТО и НИЧЕГО НИКУДА НЕ плОтил? Ну-ну! Посвистите! А вот НА СВОЮ пенсию НИ ОДИН советский человек НЕ вкладывал ни гроша! А дабы НЕ спорить, - Виктору Марченко надо посмотреть порядок исчисления и назначения пенсии в Советском Союзе!
Ингерман Ланская
очень показательная совдеповская экономическая безграмотность
Vasily Golov
Откуда тогда возник долг населению в 50 трлн руб по нынешнему курсу цен.Это за потраченные государством вклады населения в Сберкассах. у нас с женой накопилось 15200 руб.Сгорели на БАМе и Космосе.Налог на бездетность прекратил взиматься с 1956г.Тогда выдавали пособия матерям одиночкам.Каждый из нас платил подоходный налог в 13%. Пенсионного фонда не было.Все шло из союзного бюджета.
Vasily Golov
Государственные пенсии по настоящему Закону назначаются: а) по старости; б) по инвалидности; в) по случаю потери кормильца. Право на пенсию по старости имеют рабочие и служащие: мужчины - по достижении 60 лет и при стаже работы не менее 25 лет; женщины - по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 20 лет.Минимальные размеры пенсий устанавливаются: по I группе инвалидности - 75 рублей в месяц; по II группе - 50 рублей, для пенсий, выплачиваемых не менее 10 лет, - 55 рублей; по III группе - 26 рублей. Максимальные размеры пенсий устанавливаются: по I и II группам инвалидности - 120 рублей в месяц; по III группе - 60 рублей.От зарплате 100 руб и выше 50% .Максимальный размер пенсии по старости - 120 рублей в месяц
Дмитрий Демочкин
Уважаемые совкодрочеры! Мир не черно-белый! Это давно нужно понять. Нынешние воры и жулики и прочие уроды-это не заброшенные сюда из пиндостана или гейропы упыри. Это выращенные в самой лучшей стране ребятишки! С самой прогрессивной системой образования! С самой передовой идеологией. Это потомки великой страны! Воруют и жрут в три горла-никак нажраться бедные не могут. И плевать им на всех остальных! Уж так они были воспитаны великими вождями в гуманизме и вере в светлое будущее! Так, что, дорогие комуняки---по плодам вашим уже давно всем видно всё!
Poma Pomak
Ты плод !! но переработанный !
Дмитрий Демочкин
а тебя никто и не переработает из-за непотребства)))))
ДАЛЬНИЙ СВЕТ
Если НЕТ ИДЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ в обществе, то такие о которых Вы написали, как крысы, плодятся в геометрической прогрессии, уничтожая всё вокруг. Это мы все наблюдаем за последние три десятилетия. И именно такое общество придёт к быстрому закату, как только кончатся ресурсы, пока ещё поддерживающие его существование.
Владимир Eвтушенко
ВФ Богданов  из какой  помойки  ты, шлюха?
Евгений Натесов
Владимир Евтушенко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Poma Pomak
Вот тут согласен !! Ч С это не хорошо.
Poma Pomak
неотесанный балван !! и не более.
Евгений Натесов
Ты быдлятина с рождения или приобретенное?
ДАЛЬНИЙ СВЕТ
Во-первых, зачем слушать таких, как Силуанов и ему подобных (хотя бы сравнил "социалку", к примеру, для начала с ОАЭ, прежде чем так высказываться). Во-вторых, им наверху ничего, кроме продажи ресурсов и получения с этого личной прибыли, НЕ НУЖНО.
Москвич
Если бы государство захотело положить конец этим "зарплатам в конвертах", оно давно бы это сделало!
Олег Самойлов
Жаль, что НЕ ты, мАсквичЬ, у нас президентом трудишься!
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Опять нашей власти не везет с народом. Старается власть, старается, можно сказать - изо всех последних сил заботится о своем народе. А народу все не так! Снова власти нашей достался народ неблагодарный - ему не угодишь!
Олег Самойлов
Ну, такие, как ты - полностью подпадают под твой треп!
Евгений Натесов
А с чего ты взял что народу не так? Народ голосует за нашу власть. Так что не 3,14зди.
Наталья Серикова
Статья правильная!!! Все что было сделано в советское время хорошего ,было разрушено!!! Обидно за Россию!!! А сейчас самое отвратительно отношение к простому народу !!! Очень хорошая передача по ТВ "Жизнь других", вот там много рассказывается о действительно социальных государствах!!!
Vasily Golov
Просто ныне мало кто знает про налог с оборота- главный налог.Это своего рода добавленная стоимость на разных этапах изготовления продукта.Изготовил деталь- оплати НДС и так по всей цепочке технологической.3. Налог с оборота уплачивается при реализации товаров, а также при отпуске их внутри предприятия, организации или производственного объединения по розничным ценам или оптовым ценам промышленности. 4. Налог с оборота исчисляется: а) в виде разницы: между розничными ценами за вычетом соответствующих скидок и оптовыми ценами предприятий (без налога с оборота); между оптовыми ценами промышленности (с налогом с оборота) и оптовыми ценами предприятий (без налога с оборота); б) по ставкам: в процентах к обороту; в твердых суммах с единицы товара.
Vasily Golov
При этом зарплата сотрудников центрального аппарата ПФР в среднем выросла на 18%, до почти 92 тысячи. В регионах зарплаты сотрудникам Пенсионного фонда подняли на 20%, до 46,8 тысячи.Средняя заработная плата в России за три последних месяца 2021г: За май, 2021 - 56 171 руб. За апрель, 2021 - 56 614 руб. За март, 2021 - 55 208 руб.

Картина дня

наверх