Россия самое социальное государство – таких мер поддержки нет ни в одной стране

АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Тут на днях Силуанов заявил, что Россия самое социальное государство на планете Земля! Таких беспрецедентных социальных мер поддержки населения нет ни в одной стране – сказал проникновенно этот дяденька.
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