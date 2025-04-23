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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энрике о серии «ПСЖ» без поражений из 39 матчей в гостях в лиге: «Побить рекорд «Милана» – это чудесно. Снимаю шляпу перед Гальтье»

Сыграв вничью с «Нантом» (1:1), парижане провели на выезде 39 матчей подряд в Лиге 1 без поражений. «Побить рекорд «Милана» – это очень особенный день, это чудесно.

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