Герасимов: после операции с трубой в Курской области оборона ВСУ обрушилась

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Наиболее активная фаза операции в Курской области началась 6 марта, а после операции с трубой в Курской области оборона ВСУ обрушилась, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.