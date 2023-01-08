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Полиция Германии задержала двух человек, которые подозреваются в подготовке теракта с использованием ядов

Полиция Федеративной Республики Германии задержала двух человек, которые подозреваются в подготовке теракта с использованием цианида и рицина.

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