Температуры в Европе достигли рекордного уровня

Из-за очень жаркой погоды Европа испытала рекордное число дней "чрезвычайного теплового стресса". Об этом пишет The Guardian со ссылкой на службы наблюдения за Землей ЕС "Коперник" и Всемирную метеорологическую организацию (ВМО).
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