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Царьград

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Канадская певица изменила гимн в ответ на заявления Трампа о 51-м штате

Канадская певица изменила гимн в ответ на заявления Трампа о 51-м штате

Певица Шанталь Кревязюк изменила текст гимна Канады перед матчем с США, выразив протест против заявлений Дональда Трампа о превращении Канады в 51-й штат.

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