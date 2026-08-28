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Иркутск Сегодня

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Рубка лиственницы обошлась жителю Приангарья в 82 тысячи рублей

Суд удовлетворил иск прокурора Баяндаевского района о взыскании ущерба, причиненного охотничьим ресурсам в результате незаконной рубки деревьев, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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