Калужская область отмечает Ореховый Спас 29 августа

В этот день верующие приносят в храм орехи, хлеб и пироги из зерна нового урожая. Название «Ореховый» связано с поспеванием орехов в лесах к концу августа.
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