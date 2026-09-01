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Zero Hedge

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Judge To Rule Today On Whether Alleged Charlie Kirk Assassin Will Stand Trial

Judge To Rule Today On Whether Alleged Charlie Kirk Assassin Will Stand Trial

Judge To Rule Today On Whether Alleged Charlie Kirk Assassin Will Stand Trial Authored by Janice Hisle via The Epoch Times, A Utah judge has set a hearing for Sept.

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