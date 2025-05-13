Между Таллином и Москвой: как Армения превращается в цифровую витрину чужих интересов

Прибалтийский вояж премьер-министра Пашиняна стал отражением идеологической растерянности и несамостоятельности Еревана От памятника «Жертвам коммунизма» – к Параду Победы: армянская политика в режиме когнитивного диссонанса Недавний визит Никола Пашиняна в Эстонию и его предстоящая поездка в Москву 9 мая – не просто два пункта дипломатического календаря.