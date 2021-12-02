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    Имела честь видеть это жилье.Общая комната с одним окном без балкона.На 28 кв.м. будет ухня , спальня и сан.узел.Москва побила рек...

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